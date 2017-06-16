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Десятки нелегальных туроператоров развернули в Алтайском крае деятельность в социальных сетях, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя РСТ, краевая ассоциация туризма выявила в регионе не менее 40 нелегалов. "Это группы в соцсетях, турклубы, индивидуальные "организаторы туров", которые фактически занимаются тем же, что и туроператоры, но не оформляют ни юрлиц, ни ИП, в реестре не состоят, налогов не платят", — отметила госпожа Тюрина.
Представители легального туристического рынка в регионе намерены действовать через антимонопольную службу и уже готовят обращение в краевое управление ФАС.
Дело в том, что нелегалы могут позволить себе предлагать отдыхающим более низкие цены, поскольку они не платят налогов. В этой связи честные игроки рынка оказываются в невыгодных условиях.
Более того, именно официальному турбизнесу приходится решать проблемы, которые возникают у отдыхающих по вине нечистоплотных представителей рынка.
Кстати, помимо предложений от нелегалов, соцсети буквально завалены различными жалобами от самих туристов, которые, воспользовавшись некачественными услугами, рассказывают об ужасном размещении, питании и так далее.
Подобная ситуация имела место и в соседней Республике Алтай. Глава региональной Ассоциации туристских организаций Сергей Зяблицкий отмечает, что здесь было выявлено порядка полусотни нелегалов.
Антимонопольщики, получив информацию о них, предупредили этих участников туристического рынка о незаконности их деятельности. В итоге многие частники решили выстраивать свою работу в правовом поле.
Стоит отметить, что незаконная предпринимательская деятельность влечет за собой не только административные меры воздействия, но и уголовные.
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