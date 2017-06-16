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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о 40-градусной жаре, которая ожидается в регионе в ближайшие дни, а также подчеркивают, что погода может способствовать увеличению числа природных пожаров.
"В Алтайском крае в период с 16 по 20 июня местами в южных и западных районах ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха может достичь +35 … +40˚С", — отмечают в ГУ МЧС по региону.
По краю сохраняется высокая пожароопасность, а в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности, защищать себя от негативного влияния солнца, а также не забывать о мерах противопожарной безопасности.
Также спасатели ориентируют все профильные ведомства на то, что в случае возникновения очагов возгораний в условиях жары необходимо предпринимать срочные меры для недопущения распространения пожаров на населенные пункты и объекты инфраструктуры.
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