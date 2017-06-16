Музей "Мир времени" ищет средства на реставрацию деревянных фасадов здания барнаульской "Аптеки Крюгеръ" на общероссийской краудфандинговой площадке planeta.ru. Об этом ИА "Амител" сообщили в музее.
Организаторы говорят, что краудфандинг отличается от благотворительности, ведь участники краудфандинга становятся партнерами. Каждый, кто хочет поддержать проект, приобретает какую-нибудь понравившуюся акцию. В данном случае речь идет о книжках, продукции из лекарственных трав, кружек и магнитов с фирменной символикой "Мое имя в истории Барнаула".
Когда человек приобретает акцию, приходит оповещение об увеличении суммы сбора на проект. Если проект набрал больше 50%, все деньги отдаются создателю, и он выполняет свои обязательства перед "акционерами": тогда летят во все точки света поощрения, выбранные за помощь. А организатор, в свою очередь, использует эти деньги на реализацию изначальной идеи.
Памятник деревянного зодчества "Аптеку Крюгеръ" выкупили у муниципалитета 2,5 года назад. Реставрация этого объекта обойдется примерно в 20 миллионов рублей. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Отопления там не было примерно семь лет.
Организаторы говорят, что размещение на площадке planeta.ru – еще одна попытка привлечь внимание к этому исторически важному объекту и ускорить процесс переезда музея "Мир времени" в старую часть города Барнаула.
Комментарии
16.06.2017 11:57
гость
Ага, вкладываемся в ценные бумаги США под 2% годовых, а потом сами у банков же США берём кредиты под 4 - 6% !
Какие деньги уходят впустую на организацию и поддержку штабов самопровозглашённого "кандидата в президенты РФ" ,который всяко ублажает свою харизму, летает по ниццам и барселонам.Сколько домов можно было отреставрировать,сколько новых садиков построить.