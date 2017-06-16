Движение транспорта ограничат в пятницу, 16 июня, с 20.00 по улице Молодежной на пересечении с проспектом Красноармейским. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Такая мера связана с реконструкцией трамвайного переезда, которая продлится до 20.00 1 июля.
Движение автобуса №33 будет организовано по следующей схеме: …площадь Октября – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее – по маршруту, в обратном направлении: …проспект Красноармейский – проспект Строителей – площадь Октября, далее – по маршруту.
Движение трамваев по маршруту №7 "Депо №3 – Кордон" будет организовано по следующей схеме: Депо №3 – улица Малахова – улица Власихинская – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Телефонная – улица Советской Армии – проспект Строителей – улица Челюскинцев – улица Анатолия – проспект Красноармейский – улица Аванесова – Змеиногорский тракт – Кордон.
С 16 июня по 1 июля трамвайные маршруты №1 "ст. Докучаево – площадь Свободы" и №4 "ст. Депо №1 – поселок Восточный 2 будут закрыты.
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Ай молодцы...