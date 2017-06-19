Барнаульская горэлектросеть призывает своих абонентов следить за состоянием лицевого счета в компании. Помимо ежемесячной оплаты электричества, клиентам компании может быть начислено до 10 платежей за другие услуги. В их числе установка общедомовых счетчиков или штрафные санкции.
Отметим, что не все позиции к оплате включены в квитанцию БГЭС. Между тем образовавшаяся задолженность может стать поводом для обращения в суд, а на просрочку, длящуюся свыше трех месяцев, начисляется пеня до 30% годовых. Как проверить состояние счета, смотрите в нашей инфографике.
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