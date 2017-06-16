Активное благоустройство Павловского тракта началось в Барнауле в преддверии открытия межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля – 2017". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В ведомстве отмечают, что работы ведутся на территории, прилегающей к маршруту по направлению к выставочной площадке. Здесь уже скосили траву на площади 700 тысяч квадратных метров вдоль Павловского тракта от улицы Сельскохозяйственной до границы с Павловским районом.
Также здесь обрезают сухие, сломанные деревья, красят светофоры, благоустраивают клумбы, восстанавливают покосившиеся заборы. Все работы должны быть выполнены до 19 июня.
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