В районах края с начала 2017 года голосовой трафик вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трафик мобильного интернета за аналогичный период вырос в 1,6 раза — востребованность мобильного интернета в населенных пунктах, где нет проводного интернета, очевидна.
Поэтому с начала 2017 года компания МТС расширила ёмкость сети на 20 процентов в девяти районах края: Алейском, Залесовском, Заринском, Кытмановском, Первомайском, Смоленском, Советском и Тальменском. В результате улучшилось качество связи в населенных пунктах Урюпино, Ая, Старобелокуриха, Катунь, Язово, Шишкино, Залесово, Голуха, Смазнево, Кытманово, Журавлиха, Лесной, Повалиха, Рассказиха, Ануйское, Сетовка, Урожайное, Новоперуново, Выползово, Зайцево, Кашкарагаиха.
Также с начала года МТС улучшила качество голосовой связи и мобильного интернета в таких популярных местах отдыха, как Яровое, Колывань, Бирюзовая Катунь, Завьялово.
"Наши абоненты становятся все более требовательными к качеству мобильного интернета и голосовых вызовов, поэтому мы продолжаем точечно улучшать сеть, создавая максимально комфортные условия для абонентов. В результате проведенной настройки и модернизации интернет-трафик в нашей сети вырос на 60 процентов", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
Чтобы улучшить качество существующего покрытия сети, дополнительные базовые станции 3G были запущены в Барнауле, Заринске, Бийске, Тальменке, Березовке и Зональном, новые базовые станции "четвёртого поколения" появились в Барнауле, Власихе, Повалихе, Тальменке, Усть-Калманке, Топчихе и Троицком.
Комментарии
А в Барнауле улучшать будут? В некоторых районах города МТС вообще нет, интернет допустим в районе красноармейский - мерзликина только Е, и с интернетом от мтс если по городу передвигаешься то проблемы через каждые 3-4 км, падает с LTE до e, сменил уже порядка пяти телефонов были понтофон 7 и самс 8, дело не в телефонах а в связи, использую теле2 как резервный, но тем не менее в МТС очень хорошие тарифы, надеюсь они изменят ситуевину в лучшую сторону
в бобровке связь только в центре села, с краю нет сигнала....... какая рама, чья мама, и зачем ее мыть?