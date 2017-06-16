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Алтайский край не был упомянут в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным в каком-либо негативном ключе, однако власти намерены еще раз промониторить ситуацию в отраслях, где имеются те или иные проблемы.

Об этом в рамках традиционного "Медиалога" заявил губернатор Александр Карлин, отметив: "Я слушал "Прямую линию". Алтайский край там не был представлен в негативном контексте. Но это не значит, что у нас нет проблем, которые были там озвучены", — сказал губернатор.

В этой связи глава региона добавил, что уже поручил своим заместителям "проверить ситуацию по отраслям" в пределах их компетенции. Это здравоохранение, образование.

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"Показательно, что президент отвечал на обращения по-честному. Он не обещал того, что государство немедленно и в запрашиваемом объеме не сможет сделать. Но мы подавляющую часть тем ощутим на себе в виде поручений. Мы уже сегодня, исходя из его акцентов, проанализируем нашу деятельность и постараемся сделать все зависящее от нас, чтобы удовлетворить потребности", — подчеркнул глава региона.

Напомним, что в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным, которая состоялась 15 июня, жители России активно делились с президентом своими проблемами, жалуясь на небольшие зарплаты, сферу ЖКХ, пенсии и нехватку поддержки, оказываемой государством.