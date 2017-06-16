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Губернатор Карлин инициировал проверки в крае после "Прямой линии" Путина

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Мониторингом ситуации в регионе займутся заместители главы края

Фото: altairegion22.ru

Алтайский край не был упомянут в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным в каком-либо негативном ключе, однако власти намерены еще раз промониторить ситуацию в отраслях, где имеются те или иные проблемы.

Об этом в рамках традиционного "Медиалога" заявил губернатор Александр Карлин, отметив: "Я слушал "Прямую линию". Алтайский край там не был представлен в негативном контексте. Но это не значит, что у нас нет проблем, которые были там озвучены", — сказал губернатор.

В этой связи глава региона добавил, что уже поручил своим заместителям "проверить ситуацию по отраслям" в пределах их компетенции. Это здравоохранение, образование.

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"Показательно, что президент отвечал на обращения по-честному. Он не обещал того, что государство немедленно и в запрашиваемом объеме не сможет сделать. Но мы подавляющую часть тем ощутим на себе в виде поручений. Мы уже сегодня, исходя из его акцентов, проанализируем нашу деятельность и постараемся сделать все зависящее от нас, чтобы удовлетворить потребности", — подчеркнул глава региона.

Напомним, что в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным, которая состоялась 15 июня, жители России активно делились с президентом своими проблемами, жалуясь на небольшие зарплаты, сферу ЖКХ, пенсии и нехватку поддержки, оказываемой государством.

Читайте также в сюжете: "Прямая линия" с Путиным-2017
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.06.2017 11:34
гость

Проверьте, пожалуйста, зарплаты санитарок, учителей и воспитателей

0  0
16.06.2017 11:40
гость

давайте закроем ТЭЦ 2 Кузнецову надо же за достройку яхты рассчитаться. И за свет поднимем плату сразу на 2 рубля ! Скинемся олигарху пока скидки на яхты есть.

0  0
16.06.2017 11:46
- гость -

16.06.2017 11:34
гость
"Проверьте, пожалуйста, зарплаты санитарок, учителей и воспитателей"
Обязательно проверят, не сомневайтесь! Правда как всегда - сделают запросы по инстанциям, поучат ответы, где на каждой ступеньке "чуть приукрасят". И получат удовольствие от благостной картины! Может кого и похвалят...

0  0
16.06.2017 11:48
- гость -

Россия в апреле нарастила вложения в казначейские ценные бумаги США на 5,1 миллиарда долларов — до 104,9 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов США.

0  0
16.06.2017 11:53
- гость -

СШП нам санкции расширяют а мы им дань исправно платим

0  0
16.06.2017 11:57
гость


16.06.2017 11:48
- гость -

Неплохо, если есть возможность вкладывать в ликвидные ценные бумаги, значит есть доходы. Значит есть рост экономики, иначе не с чего было бы выводить деньги в ликвидность. Но я понимаю намек, если эти деньги были бы пущены в рост зарплат, это подняло бы покупательскую способность населения, что тоже помогло бы экономике.

0  0
16.06.2017 12:01
гость

16.06.2017 11:53
- гость-

Это не материальная поддержка США, а подсаживание США на долговую иглу, на которой они уже сидят. Но им это до фени, потому что невозможно всему миру одновременно предъявить к оплате ценные бумаги США, это обрушит мировую экономику

0  0
16.06.2017 12:04
Пионер

Независимая прокурорская проверка Карлина и КО помогла бы краю.

0  0
16.06.2017 12:12
Гость



16.06.2017 11:57 

гость 

Ага, вкладываемся в ценные бумаги США под 2% годовых, а потом сами у банков же США берём кредиты под 4 - 6% !

0  0
16.06.2017 12:14
- гость -

16.06.2017 11:57
гость
не порите чушку, такие деньги не пускают в рост зарплат.
Их нужно использовать на создание рабочих мест и производство товаров потребления,
ведь на рынке России 80% импорт.

0  0
16.06.2017 12:14
Человек

Когда доделают дорогу на Южном тракте?
Когда сделают дорогу на Трактовой?
Когда приведут в хорошее состояние алеи на п. Южном? По ним ходить страшно, бесхозные (я про центральные алеи которые идут по всему Южному между Дзержинской и Чайковского)..

0  0
16.06.2017 12:15
- гость -

16.06.2017 12:04
Пионер
Независимая прокурорская проверка Карлина и КО помогла бы краю.

Наш Карлин на хорошем счету, так как действительно использовал бюджетные деньги на развитие туризма и облагараживание края. А вот в Забайкалье и на ДВ этого нет.
Всё познается в сравнении.

0  0
16.06.2017 12:29
- гость -

16.06.2017 12:15
- гость -

Угу, только туризм развивается не для жителей Алтая - они нищеброды, а для богатых москвичей и иже с ними. Позор такому губернатору, у которого жители региона не могут отдохнуть в собственном крае.

0  0
16.06.2017 12:32
Пионер

Наш Карлин на хорошем счету, так как действительно использовал бюджетные деньги на развитие туризма и облагараживание края.

Объем выделенных денег не соответствует полученному результату. Игорная зона не состоялась, Белокуриха 2 на стадии горы с дорогой. На развитии туризма в крае сказался скачок доллара и закрытие границ для многих категорий граждан.

0  0
16.06.2017 12:34
гость


16.06.2017 12:12
Гость
Ага, вкладываемся в ценные бумаги США под 2% годовых, а потом сами у банков же США берём кредиты под 4 - 6% !

Не надо выставлять Набиулину тупее себя, эксперты стран, которые ввели санкции против РФ, с сожалением отмечают, что санкции не поимели того эффекта благодаря действиям Набиулиной. Поэтому санкции приходится постоянно продлять и усиливать.
У кредитов и ценных бумаг разное предназначение. Кредиты берут, чтобы тратить деньги, ценные бумаги, чтобы сохранить деньги. Кроме 2 % дивидендов, ликвидные бумаги еще сами дорожают. Думаю, Набиулина не дура

0  0
16.06.2017 12:44
- гость -

Парадокс. В крае всё шикарно, а народ нищий. Кто врёт? Народ или власти края?

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