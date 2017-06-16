Власти американского города Ойстер-Бэй отказали российским дипломатам в выдаче более 100 бесплатных пляжных билетов. Также запрет распространяется на семьи дипломатов. Об этом пишет портал russian.rt.com со ссылкой на NBC New York.
Статья американского издания начинается со слов "Теперь плати, товарищ!" . NBC New York пишет, что эти меры не связаны с новыми антироссийскими санкциями. Власти американского города считают, что если местные жители должны платить за возможность наслаждаться солнцем и песком, то не стоит делать исключений для представителей Москвы.
Вход на пляж в городе Ойстер-Бэй стоит 20 долларов. А для нерезидентов стоимость увеличивается до 50-60 долларов.
Комментарии
Не обеднеют, Родина всё компенсирует....
Сделать платным выезд за пределы посольств США американских дипломатов в России.
И цену определить в два раза дороже чем они нам- 100 долларов.
что за дыра Ойстер -Бэй и что там делают дипломаты?
пусть со своей зарплаты платят, это не деловая встреча, это отдых.
Думаю им нахрен не нужен был этот пляж и уж точно они и не собирались проходить бесплатно. Это очередная утка оголтелого русофоба, который придумывает эту чушь не выходя из дома. Он и пляж уже давно не видел, а русских дипломатов вообще никогда. Он думает, что они на пляж с АК-47 ходят