Лето — пора отпусков и маленьких приключений. Согласитесь, что коротать ночи в поезде и дни на пляже приятнее с интересной и увлекательной книгой в руках. Книжный магазин "Читай-город" подготовил подборку летних новинок, чтобы барнаульцам было проще ориентироваться среди огромного наименования книг.
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Комментарии
ребят, возьмите хотя бы рейтинг Лабиринта. Если это топ продаваемых - мне грустно за наших читателей.
"КлаТбище домашних жЫвотных"?
Да, реально так книга называется. Специально в интернете посмотрел
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/940309/?utm_source=amic&utm_medium=cpp&utm_campaign=collections09-06
вот ссылка на книгу, название реальное
Проблемы америки волнуют и интересуют наших читателей больше чем своя страна.
Особенно бросается в глаза кладбище Кинга, эта книга в продаже лет 20 ....неужели еще в топе?
Читайте русскую классику: Достоевского, Пушкина, Пикуля, Толстого, Булгакова, Шолохова....
Просто перечитайте то что проходили в школе, поверьте впечатление от прочитанного будет иным, с возрастом по другому восприятие работает.
Ошибки в названии книги- типично АСТ-шный ход, в других издательствах ничего в названии глаз не режет.
Спасибо,а то уж подумалось-"стою я на асфальте,я в лыжи обутый..."ну дальше знаете...
А Стивен Кинг в курсе,что он не знает,что ЖИ-ШИ пишется через И?