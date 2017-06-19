"Хорошая книга — это подарок, завещанный автором человеческому роду". Книги ценились во все времена, и, вопреки многим мнениям, печатные издания не только не теряют своей актуальности, но и с каждым годом пользуются все большей популярностью. Магазин "Читай-город" внимательно проанализировал интересы барнаульцев и представил подборку книг, которые жители нашего города выбирают чаще всего.
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Комментарии
ребят, возьмите хотя бы рейтинг Лабиринта. Если это топ продаваемых - мне грустно за наших читателей.
"КлаТбище домашних жЫвотных"?
Да, реально так книга называется. Специально в интернете посмотрел
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/940309/?utm_source=amic&utm_medium=cpp&utm_campaign=collections09-06
вот ссылка на книгу, название реальное
Проблемы америки волнуют и интересуют наших читателей больше чем своя страна.
Особенно бросается в глаза кладбище Кинга, эта книга в продаже лет 20 ....неужели еще в топе?
Читайте русскую классику: Достоевского, Пушкина, Пикуля, Толстого, Булгакова, Шолохова....
Просто перечитайте то что проходили в школе, поверьте впечатление от прочитанного будет иным, с возрастом по другому восприятие работает.
Ошибки в названии книги- типично АСТ-шный ход, в других издательствах ничего в названии глаз не режет.
Спасибо,а то уж подумалось-"стою я на асфальте,я в лыжи обутый..."ну дальше знаете...