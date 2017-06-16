Фото: kanobu.ru
Демонизация персоны Иосифа Сталина являет собой один из путей атаки на Советский Союз и Россию, полагает президент России Владимир Путин.
Об этом он высказался в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое было показано на телеканале Showtime. Путин подчеркнул, что Сталин является сложной исторической фигурой.
"Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом", — отметил президент, напомнив, что мировая история знает немало кровавых тиранов, памятники которым украшают улицы Европы. Это, по словам Путина, и Кромвель, и Наполеон.
"Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию", — отметил президент. Поэтому Путин выступает против излишней демонизации советского вождя, как, впрочем, и против того, чтобы забывать ужасы эпохи сталинизма.
Комментарии
Излишне демонизировать Сталина невозможно.
Сколько его преступлений не вспомнишь, всегда найдется еще что-то, более ужасное.
Но забавляет позиция "расейского вождя" - "Сталина не обвиняем, но и жертв его не забываем". Логический парадокс, извечное желание одним задом усидеть на двух стульях.
Если есть жертвы, значит обязательно есть и преступник.
Преступник должен быть осужден. Где суд над Сталиным и его преступлениями?
Какие проблемы,один звонок Гундяеву, и канонизация сталина будет проведена, и любые "атаки" на вождя народов будут расценены, как оскорбление чувств верующих
6.06.2017 12:00
- гость -Где суд над Сталиным и его преступлениями?++++++ Руки коротки у таких как ты, пивных *историков*. Имя Великого Сталина, не исчезнет и не запятнает его чести и достоинства, тебе и подобным Менахемам Аароновичам Менделям.
Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию", — отметил президент.
ja-ja, нужно в препорцию-с