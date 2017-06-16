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Путин назвал демонизацию Сталина проявлением атаки на Россию

, ИА "Амител"
Президент против излишней демонизации советского вождя, а также не согласен с тем, чтобы люди забывали ужасы той эпохи

Фото: kanobu.ru

Демонизация персоны Иосифа Сталина являет собой один из путей атаки на Советский Союз и Россию, полагает президент России Владимир Путин.

Об этом он высказался в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое было показано на телеканале Showtime. Путин подчеркнул, что Сталин является сложной исторической фигурой.

"Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом", — отметил президент, напомнив, что мировая история знает немало кровавых тиранов, памятники которым украшают улицы Европы. Это, по словам Путина, и Кромвель, и Наполеон.

"Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию", — отметил президент. Поэтому Путин выступает против излишней демонизации советского вождя, как, впрочем, и против того, чтобы забывать ужасы эпохи сталинизма.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.06.2017 12:00
- гость -

Излишне демонизировать Сталина невозможно.
Сколько его преступлений не вспомнишь, всегда найдется еще что-то, более ужасное.
Но забавляет позиция "расейского вождя" - "Сталина не обвиняем, но и жертв его не забываем". Логический парадокс, извечное желание одним задом усидеть на двух стульях.
Если есть жертвы, значит обязательно есть и преступник.
Преступник должен быть осужден. Где суд над Сталиным и его преступлениями?

0  0
16.06.2017 12:05
- гость -

Какие проблемы,один звонок Гундяеву, и канонизация сталина будет проведена, и любые "атаки" на вождя народов будут расценены, как оскорбление чувств верующих

0  0
16.06.2017 12:21
Сталинский Сокол

6.06.2017 12:00
- гость -Где суд над Сталиным и его преступлениями?++++++ Руки коротки у таких как ты, пивных *историков*. Имя Великого Сталина, не исчезнет и не запятнает его чести и достоинства, тебе и подобным Менахемам Аароновичам Менделям.

0  0
16.06.2017 12:51
- гость -

Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию", — отметил президент.

ja-ja, нужно в препорцию-с

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