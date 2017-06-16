Барнаульская сетевая компания, обслуживающая электрические сети Барнаула, завершила восстановление территории города, на которой в зимнее время проводились ремонты. Всего на 15 июня энергетики отчитались городу по 66 ордерам, что соответствует 100% выполнения графика благоустройства.
Наибольшая часть работ была проведена в Индустриальном (19) и Центральном (15) районах города. Здесь самая значительная протяженность подземных электролиний.
Всего на местах выемки грунта было положено около 1,5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия и 25 квадратных метров тротуарной плитки. Там, где было зафиксировано проседание грунта, перед асфальтированием образовавшиеся углубления засыпали щебнем и тщательно утрамбовывали. Для выравнивания участков энергетики завезли 170 тонн земли.
По словам главного инженера Барнаульской сетевой компании Андрея Лавринца, благоустроить город в максимально короткие сроки позволила современная техника, которой оснащены ремонтные бригады БСК:
"При проведении ремонтов мы стараемся максимально сохранить целостность дорог и тротуаров. Используется траншейный экскаватор, когда ширина выемки грунта не превышает 30 см, а также методы прокалывания грунта и горизонтального бурения. Сегодня мы работаем практически на чистовую. Те времена, когда для ремонта кабельных линий требовалась раскопка огромного котлована, давно канули в Лету", - отметил Лавринец.
Комментарии
А провалы после летних ремонтов.
Тротуар : АнтонА-Петрова Попова
А там провалы, это к водоканалу наверное? Под тротуаром проходит линия электропередач?