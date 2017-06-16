Депутаты Бийской городской думы избрали Александра Студеникина на пост исполняющего обязанности главы администрации наукограда. Такое решение, как сообщил ИА "Амител" участник этого заседания, приняли на сессии в пятницу, 16 июня.
До этого момента Студеникин отвечал в городской администрации за жилищно-коммунальную сферу, благоустройство и дороги.
Пост главы администрации опустел после добровольной отставки сити-менеджера Николая Нонко 25 мая. Исполняющим обязанности тогда был назначен заместитель главы администрации Сергей Крыжановский. Однако на днях он принял решение оставить эту должность.
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Александр Студеникин будет работать в статусе и.о. только летом. На выборах 10 сентября 2017 года будет сформирована новая городская дума, также вступит в силу новый Устав города. Должность главы администрации города будет ликвидирована, а полномочия получит глава города. Таким образом, Бийск также избавится от системы "двуглавости".
Комментарии
Пошёл наукоград по рукам, теперь ни крайних, ни концов не найдёшь, грабь награбленное.....