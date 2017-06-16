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Транспортировка наличных денежных средств с помощью беспилотников в обозримой перспективе может стать реальностью. Портал Amic.ru решил выяснить, когда ждать появления летающих дронов в Алтайском крае.
Напомним, накануне испытания летательного аппарата, предназначенного для транспортировки кэша по воздуху, испытал Сбербанк. Тестирование новинки прошло успешно — дрон пролетел порядка 10 километров на скорости аж 180 километров в час.
Деньги были доставлены из кассового центра в инкассаторский автомобиль. В крупнейшей финансовой организации страны подчеркнули, что испытания беспилотников будут продолжены.
В пользу перспектив использования "денежных дронов" говорит и то, что в мае этого года зампред финансовой организации Станислав Кузнецов заявил — в тестовом режиме беспилотники могут начать полеты в Татарстане.
То есть мысли о внедрении этой практики в регионах страны уже есть. Правда, Алтайскому краю, как и в целом Сибирскому федеральному округу, в данном случае, судя по всему, придется подождать.
Так, в Сибирском банке ПАО Сбербанк порталу Amic.ru рассказали, что в СФО тестирование дронов пока не запланировано, а значит, такой вид транспортировки наличных с помощью беспилотников является делом не ближайшей перспективы.
Кстати, нужно иметь в виду, что ситуацию осложняют и существующие законодательные ограничения на полеты беспилотников.
Комментарии
появятся ли на Алтае дроны для перевозки наличных?
Не пойму, какое нам нахрен до этого дело?
Главу ФСИН за браслетики на 8 годочков определи ли, ждём следующего за это дроны....., ведь даже ребёнку понятно - распил чистой воды.....
Если и появятся, то у нас новый, прибыльный вид охоты появится, чтобы сбить дрон и рогатки нормальной хватит, ну или арбалет путевый, и доказать что стрелял целенаправленно по дрону будет ой как тяжело, просто ввоздухщ случайно выстрелил и тут упало что то