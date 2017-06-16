Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну подчеркнул, что у него нет богатств, которые ему приписывают. Об этом пишет РИА Новости.

Режиссер также спросил Путина о том, имеет ли он счета на Кипре. Президент ответил, что сейчас нет банковского счета на Кипре и раньше никогда не было.

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"Нет, и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно бы предъявили", — сказал Путин.

Кроме этого, глава российского государства рассказал, что от богатства одна головная боль и он не считает, что богатство – это счастье.

"Не думаю, что это большое счастье (богатство — ред.). Вы бы думали сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить, и только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеет на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный счет. Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь", — отметил Путин.