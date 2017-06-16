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Дорогу к нагорному медкластеру в Барнауле обновят уже в 2017 году

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Будет расширена часть Змеиногорского тракта, оборудованы парковки, установлены светофоры

Новая дорога с подъездом к объектам медицинского кластера в нагорной части Барнаула будет построена в 2017 году. Об этом на встрече с журналистами в пятницу, 16 июня, сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

"В этом году мы построим шикарную дорогу в этой (нагорной, в стороне медицинского кластера — прим.ред.) части города. Будет прекрасный подъезд ко всем учреждениям со стороны Змеиногорского тракта. С тракта будут созданы дополнительные регулирующие устройства, чтобы можно было спокойно с него съезжать. Дорога будет современная, правильная, с тротуаром, освещением, шикарными условиями для стоянки", — сообщил глава региона.

Ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин сообщил, что до девяти метров будет расширена дорога на улице Ляпидевского от Змеиногорского тракта до краевой клинической больницы. На пересечении улицы Ляпидевского со Змеиногорским трактом появится светофор. Рядом с новым перинатальным центром "ДАР" создадут две парковки.

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Напомним, в этой части Барнаула расположена Краевая клиническая больница и консультационная поликлиника, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, перинатальный центр "Дар", центр гемодиализа, онкологический диспансер "Надежда". В ближайшее время начнется строительство Центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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