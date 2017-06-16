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Житель Барнаула, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, предстанет перед судом, сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточняют, что авария произошла на проспекте Космонавтов, когда обвиняемый двигался на своем автомобиле от проспекта Ленина в сторону проспекта Калинина.
По версии следствия, мужчина ехал с небезопасным интервалом от края проезжей части. Обстоятельства аварии выглядят весьма странно — в момент ДТП параллельно машине двигалась женщина, державшаяся левой рукой за правое боковое окно автомобиля. Правой же рукой она наносила удары по кузову автомобиля.
"В пути следования водитель автомобиля проявил преступную небрежность, допустив падение пешехода, в результате чего совершил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений женщина скончалась", — констатируют в прокуратуре.
Рассмотрением уголовного дела займется Ленинский районный суд Барнаула.
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Правой же рукой она наносила удары по кузову автомобиля.
По закону он обязан был остановится, попросить у женщины документы и подать на нее в суд, за нанесение морального вреда. А он допустил преступную небрежность
Еще он должен был найти свидетелей, что она мешает ему ехать и пригласить их на заседание суда