Младенец, который пропал в Санкт-Петербурге во время прогулки с бабушкой, найден мертвым, пишет "Российская газета".
Известно, что ранее правоохранители и волонтеры искали бабушку и ее месячную внучку, с которой она пошла гулять. У бабушки, в свою очередь, зафиксированы признаки переохлаждения и суицида.
Как сообщается, женщина с младенцем вовремя не вернулась домой с прогулки. Родители ребенка начали ей звонить, но телефон был отключен. Буквально сразу же начались поисковые работы. Около полуночи в парке нашли детскую коляску и пеленки. Через пару часов за ручьем нашли тело младенца и рядом с ним его бабушку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Комментарии