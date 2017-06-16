Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал разговоры вокруг вырубки деревьев в нагорной части Барнаула под строительство Центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля. Такое заявление он сделал на Медиалоге с журналистами в пятницу, 16 июня.
Около полутора недель назад в редакцию ИА "Амител" обратились читатели с просьбой узнать, почему недалеко от лыжной базы "Динамо" на Змеиногорском тракте была вырублена часть деревьев. Оказалось, что там готовится площадка под строительство нового медцентра.
Вот что на это ответил глава региона:
"Да, некоторое количество деревьев мы вынуждены убрать. Это все согласовано с соответствующими службами".
Он подчеркнул, что сам всегда очень переживает за лес.
"Кто переживает за сосны, мог бы поинтересоваться судьбой сосен, которые оказались на участках "богатых Буратино" в нагорной части города. А судьба их трагична. Деревья вырубаются до сих пор, потому что в свое время участки отводились почти без согласования с законодательством. Не была проведена инвентаризация лесных культур. И никто не контролирует, сколько этим "Буратино" досталось общественного леса и что они с ним сделали", — сказал глава региона.
Участок в лесу близ Змеиногорского тракта был вырублен недавно. Сейчас на этой территории ведется подготовка площадки под строительство Центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля.
Комментарии
Точное количество вырубленных в ленточном бору деревьев не известно. Нет информации, куда увезли древесину.
А от Булыгино до Власихи зачем вырубаются? Там штабелями бревна лежат здоровых сосен!!!!!!! Вырубают только крупные деревья!
сам всегда очень переживает за лес
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лес стоит денег
Реликтовый лес вырубили. понастроил городушек, кто там работать то будет?В новом перинатальном центре куча вакансий, текучка кадров, народ увольняется, зарплаты низкие
Зачем равняться на буратин?