В Москве археологи нашли орудие труда возрастом свыше пяти тысяч лет. Оно было обнаружено во время работ по замене коммуникаций возле дома 34/1 по Сретенке. Об этом пишет ТАСС.
Специалистам удалось найти кремниевый резец эпохи неолита (V-III тыс. лет до н. э.), а при работах на Покровском бульваре был найден фрагмент концевого скребка эпохи мезолита (VII тыс. лет до н.э.).
Это очень важная находка для научного мира, ведь она подтверждает теорию об освоении этих территорий еще в ранние времена. Получается, что люди жили здесь задолго до того, как появились дома и улицы.
Ученые предполагают, что артефакты могли попасть в более поздние культурные слои 400-500 лет назад во время земляных работ.
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