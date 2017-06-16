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Биосферный резерват создадут на границе Алтая и Казахстана

, ИА "Амител"
Данная территория получит название "Большой Алтай"

Фото: iot.ru

Решение о создании биосферного резервата "Большой Алтай" принято в рамках очередной сессии Международного координационного совета по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай, теперь Всемирная сеть биосферных резерватов пополнилась 23 новыми территориями.

"Большой Алтай" объединит в себе расположенный в России Катунский заповедник, а также казахстанский Катон-Карагайский национальный парк.

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Также в России создадут еще три биосферных резервата на территории Хакасии, Карелии и Дагестана.

Отметим, что территории данного типа призваны содействовать сохранению биоразнообразия и развитию местных сообществ. Всего в мире таких территорий более 600, которые находятся в 120 государствах мира.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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