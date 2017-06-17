По-настоящему летняя погода ожидает жителей Алтайского края в первый выходной день в субботу, 17 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день столбики термометров поднимутся до +31...+36 градусов.
Ветер в субботу будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду с усилением днем по югу до 10-15. В Барнауле в этот день воздух прогреется до +32...+34 градусов. Ветер в краевой столице будет дуть северо- восточный днём 5-10 метров в секунду.
Напомним, в регионе с 16 по 20 июня передано штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс горимости). В эти дни в регионе ожидается аномально жаркая погода. Максимальная температура воздуха в южных и западных районах составит +35 … 40 градусов.
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