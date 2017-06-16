Глава Мотыгинского района, экс-руководитель главного управления образования Красноярска Алексей Храмцов уволился с должности из-за низкой зарплаты. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщает Храмцов, размер зарплаты не соответствует доли ответственности.
"Да, я уже не глава Мотыгинского района! Причины... Уровень заработной платы и уровень ответственности находятся в разных измерениях... От ответственности я не имею привычку отказываться, но семью на 50 тыс. прокормить сегодня, наверное, возможно, но...." - пишет теперь уже бывший глава Мотыгинского района.
Эту должность Храмцов занимал с осени 2015 года.
Комментарии
Во хомяк.
На отвечали, как же...
Его бы на МРоТ посадить.
Мне нравятся такие люди. Честно и смело сказал что его не устраивает, а значит не приспособился, как другие, к откатам и взяткам.