Фото: miasskiy.ru
Женщина попала под колеса автомобиля утром 15 июня на улице Фурманова в Барнауле. Водитель с места происшествия скрылся, сообщили в городской ГИБДД.
По данным полиции, авария случилась в районе дома №55 в 07:55. "Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода-женщину, 38 лет, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.
Тех, кто располагает какой-либо информацией по данным происшествиям, просят сообщить об этом по телефонам: 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Бухой? Может без прав? Может мажор?
неустановленным автомобилем
Но, что машина была белая или черная или синяя она видела?