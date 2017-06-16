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Елена Мизулина не верит, что сбитый ребенок в Железнодорожном был пьян

, ИА "Амител"
Это происшествие Мизулина назвала полнейшим абсурдом и беспределом

Фото: kak2z.ru

Член Совета Федерации Елена Мизулина назвала "полнейшим беспределом и абсурдом" ситуацию с обвинением в пьянстве погибшего в ДТП шестилетнего мальчика. Об этом пишет "Лайф".

"Всё, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нём пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребёнок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребёнка? Получается, что пьяного можно сбить?" — говорит Мизулина. 

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По ее мнению, представители СКР правильно сделали, что забрали это расследование из рук полицейских. Мизулина подчеркнула, что если вдруг обнаружится, что это подлог и фальсификация материалов уголовного дела, то сотрудники полиции должны будут понести наказание.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что женщина сбила шестилетнего ребенка в городе Железнодорожном. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что в крови мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя. ЧП произошло в апреле этого года. Если верить экспертизе полиции, то ребенок выпил бутылку водки. СМИ писали, что правоохранители хотели "замять" гибель ребенка и помочь избежать наказания женщине, которую назвали супругой местного авторитета. Тело ребенка решили эксгумировать.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.06.2017 16:11
- гость -

Вы депутутки, и устраиваете этот абсурд и беспредел. Это вы создаете эту гнилую систему и гнобите народ России. А потом утверждаете что мы живем лучше, чем в европе.

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16.06.2017 16:30
- гость -

А я думаю что дело было так...учитывая что после случившегося пропали записи с камер, а к свидетелям приходили "серьезные парни", то могли и уже сбитому пацану влить алкоголь в рот....эти ни перед чем не остановятся..

0  0
16.06.2017 16:48
- гость -

вообще-то утверждают не что ребенок выпил бутылку водки, а что промиле у него такое, как у взрослого, выпившего бутылку
остальное правильно

0  0
16.06.2017 16:50
- гость -

Думается что непосредственный исполнитель фальсификации должен сесть, а всё его руководство и все, чьи подписи стоят на материале - уволены из органов. Если ты боишься "серьёзных парней", тебе в полиции делать нечего.

0  0
16.06.2017 17:00
- гость -


16.06.2017 16:48
- гость -
2,7 промилле в крови, это 1,1-1,4 промилле в выхлопе.
Учитывая что труп выдыхать не может, то цифры указаны по крови.Так что те цифры, которых вы испугались - это 200 грамм водки для ребенка.
В наше время есть такие дети, которые 6 лет уже курят, выпивают, нюхают, имитирую сношение. Так что чего то из раздела фантастике в новости нет. Скорее всего повторная экспертиза это подтвердит.

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