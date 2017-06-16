Фото: amic.ru
Мужчина, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу, попал под грузовой автомобиль на Змеиногорском тракте днем в пятницу, 16 июня.
О ДТП в районе "Октябрьского садовода" порталу Amic.ru сообщил очевидец. По его информации, наезд на пешехода совершил автомобиль ГАЗ-53.
На место прибыла карета "скорой помощи", пострадавший был госпитализирован.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, уточнив, что мужчину доставили в горбольницу №1. По факту аварии проводится проверка.
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