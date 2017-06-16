36-летний водитель мотоцикла "Урал" погиб после того, как перевернулся на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В ведомстве уточняют, что ДТП произошло утром в пятницу, 16 июня, на 14-м километре дороги "Бобровка — Первомайское" (в границах села Бобровка). Водитель мотоцикла ехал из села Первомайское Шипуновского района. Он не справился с управлением и съехал в кювет, а затем перевернулся.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
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