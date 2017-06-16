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Пиратская версия интервью президента России Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну, появившаяся на сайте http://tushkan.club, заблокирована Московским городским судом, передает РИА Новости.
В судебной инстанции изданию пояснили, что в данном случае было удовлетворено заявление "Первого канала", который должен показать интервью в период с 19 по 22 июня.
Исходя из норм закона, блокировка пиратской версии интервью действует в течение 15 дней. Если "Первый канал" не обратится в этот срок с иском о защите авторских прав, то временная блокировка сайта будет снята.
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Отметим, что интервью Путина Стоуну уже было показано в эфире американского телеканала Showtime c 12 по 15 июня. "Первый канал" именно у него приобрел права на данный фильм.
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