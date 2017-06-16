Городской пляж на острове Помазкин открывается в Барнауле в субботу, 17 июня. Праздник по поводу открытия начнется в 12.00, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
В ведомстве утверждают, что на пляже провели все необходимые процедуры для открытия. Пробы воды в скважине и песка полностью соответствуют санитарным нормам. В пятницу, 16 июня, прошла приемка пляжа. Здесь установили лежаки, зонты, водо- и электроснабжение функционирует в полном объеме.
На пляж, как и прежде, будут доставлять автобусы. "Газель" №101 начинает движение от площади Баварина до парковки городского пляжа. Поездка стоит 20 рублей в одну сторону.
Также в этот день пройдет открытие сезона на пляже в Павловске. Церемония должна была пройти на прошлых выходных, но из-за плохой погоды открытие перенесли на неделю. Доехать до пляжа можно с Барнаульского автовокзала с одной промежуточной посадочной платформой на Павловском тракте. Первый рейс отправляется из Барнаула утром в 8.45, последний – из села Павловска в 19.00. Время в пути — один час. Стоимость — 95 рублей.
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