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Громкий судебный процесс над бывшим заместителем губернатора Алтайского края Юрием Денисовым и его супругой, которых обвиняют в коррупционных преступлениях, входит в завершающую стадию — 16 июня начались прения сторон.
Как сообщили порталу Amic.ru в судебной инстанции, первой в прениях начала выступать сторона государственного обвинителя. Позиция представителя прокуратуры сводится к тому, что подсудимые виновны в инкриминируемых им преступлениях.
При этом окончательно свое слово сторона гособвинения не успела сказать в рамках сегодняшнего заседания. Прения будут продолжены на следующей неделе — 22 июня.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.
Следствие считает, что бывший чиновник незаконно получил около 2,5 миллионов рублей.
Супруге бывшего вице-губернатора Татьяне Денисовой инкриминируют посредничество при получении преступных денег.
Отметим, что Юрий Денисов более года провел за решеткой. Под стражу его заключили в марте 2016 года — практически сразу после возбуждения уголовного дела.
Комментарии
Руководство меняется,безграмотность амика остается.....