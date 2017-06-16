Родственник Ольги Алисовой, которая сбила шестилетнего мальчика в подмосковном городе Железнодорожный, рассказал, что в ее адрес постоянно поступают угрозы. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".
По словам источника информации, женщине угрожают облить кислотой и так далее. Также он опровергает информацию о том, что супруг женщины пытается "замять" дело.
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"Это все вранье – есть неоспоримые факты. Ее супруг действительно сидит, в составе группы совершил преступление, сидит давно, должен скоро выйти. Сел в 20 лет – дурак малолетний. Супруга его, у нее тоже ребенок, она работает в салоне связи простым консультантом. Такие глупости – покупать свидетельства о том, что было пол-литра в ребенке, – это бред, просто бред. Это перепроверяется на раз. Какая-то ерунда просто. Я думаю, что это какая-то нелепость. Я не могу это объяснить", — сказал родственник Алисовой.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , ДТП произошло еще в апреле. Женщина сбила насмерть 6-летнего мальчика. Как отмечают очевидцы, машина протащила ребенка под днищем около десяти метров. Мальчик погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что в крови ребенка нашли 2,7 промилле алкоголя. Если верить экспертизе полиции, то мальчик выпил бутылку водки. Тело ребенка решили эксгумировать.
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