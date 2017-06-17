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Банки тайком переводят клиентов в негосударственные пенсионные фонды

, ИА "Амител"
Жители Алтайского края теряют инвестиционные накопления к пенсии

Жители Алтайского края все чаще стали обращаться в отделения Пенсионного фонда с жалобами на переход из одного негосударственного фонда в другой, который состоялся без их согласия. В частности, известны случаи, когда люди попали в новую организацию, оформляя кредит или приобретая услугу по страхованию. Подписывая многочисленные страницы документа, они даже не подозревали, что среди них был документ о согласии на переход в негосударственный ПФ.

Всего в этом году в региональное отделение поступило более 150 заявлений от жителей, которые просили отменить решение о переходе. Как пояснил руководитель регионального отделения ПФР Борис Трофимов, существует три "сценария", при которых могут возникнуть такие проблемы:

- не заключали никаких договоров и не подписывали заявлений, а в итоге из письма узнали о смене страховщика;

- самостоятельно приняли решение о переводе к новому страховщику, но не были проинформированы, что потеряют инвестиционный доход;

- не были переведены в НПФ, с которым заключили договор.

"Если перевод средств был осуществлен, значит, в ПФР поступили все требуемые документы. При этом основная часть переводов без ведома застрахованного лица происходит на основании электронного заявления, поступившего через финансовые организации-партнеры негосударственных пенсионных фондов. Если перевод был осуществлен неправомерно, у человека есть право обратиться в НПФ, в который были переведены средства, с претензией о незаконном переводе средств пенсионных накоплений. Они обязаны проинформировать, на основании чего его пенсионные накопления были переведены в данную организацию, в том числе представить копии документов", — пояснил Борис Трофимов.

О незаконных действиях негосударственных пенсионных фондов можно сообщить в ПФР или Центробанк. Но в соответствии с ФЗ № 75-ФЗ договор об обязательном пенсионном страховании может быть признан недействительным только судом.

Борис Трофимов также напомнил, что до обращения за средствами пенсионных накоплений застрахованное лицо вправе воспользоваться правом на переход из государственного пенсионного фонда в негосударственный или сменить один негосударственный пенсионный фонд на другой, заключив договоры об обязательном пенсионном страховании с новым страховщиком. Для перехода из НПФ в ПФР достаточно подать соответствующее заявление, заключение договора не требуется. В 2016 году в клиентские службы ПФР края поступило около трех тысяч заявлений о смене страховщика.


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Комментарии

17.06.2017 08:05
Пионер

Меня при обмене карты в сбербанке так попытались из втб утащить. Потом звонили, извинялись. "Техническая ошибка", понимаешь.

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