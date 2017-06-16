Онкобольная девушка из Апатитов, обратившаяся накануне к президенту России Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", попала в реанимацию. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, разговор с россиянами Путин провел в четверг, 15 июня. Одной из обратившихся оказалась жительница Апатитов Мурманской области Дарья Старикова. Она пожаловалась главе российского государства на проблемы в здравоохранении. У девушки четвертая стадия рака. Изначально ей поставили диагноз "межпозвоночный остеохондроз" и долго ошибочно лечили спину. Из-за этого было потеряно время.
Девушка рассказала Путину, что в городе дефицит узких специалистов. Президент отметил, что нужно достроить новую больницу в Апатитах либо восстановить старую.
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