Жена авторитета и шестилетний мальчик
Случай, произошедший во дворе дома в подмосковном Железнодорожном, стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Жена криминального авторитета сбила 6-летнего мальчика, а экспертиза признала, что ребенок в момент ДТП был пьян и сам бросился под колеса автомобиля.
"Жесть", "конечно, на мертвых всегда легко свалить всю вину", "да что происходит с этой страной", "на зону этих экспертов", "это просто потолок абсурда" — так реагируют комментаторы на происшествие .
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Кубок конфедераций – 2017
17 июня в России стартует Кубок конфедераций. Смотрим, как футболисты, болельщики, журналисты и вся Россия готовится к соревнованиям.
А российские звезды, в том числе Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте и другие, записали в поддержку наших футболистов гимн.
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Тачки 3
15 июня в прокат вышел долгожданный мультфильм этого лета "Тачки 3". Собрали первые отзывы о мультике от тех, кто уже успел посмотреть ленту.
Кратко: "Тачки 3" — это очень крутая история! Простая и продуманная. Неожиданная развязка. Но если оценить ситуацию целиком, то очень логичная. О ЧЕМ: Молния МакКуин побеждает в каждой гонке и наслаждается жизнью. Но вдруг в заезде выигрывает новичок Джексон Шторм. Шторм представляет машины нового поколения. С каждой гонкой таких тачек на треке всё больше. Они быстрее МакКуина, Молния больше не побеждает. Соперники и критики бросают вслед обидное "пенсионер" и "твоё время ушло". А в очередной гонке Молния попадает в аварию. Спорту конец? Сто лет не ходила на премьеры. Есть в них что-то особенное. Полный зал, зритель ещё не начитался отзывов и критики и делает свои собственные выводы. После финальной гонки случилось кое-что необычное: зал аплодировал! Не дети, взрослые. Значит история вовлекла, зацепила. На титрах вспомнилось из Басты: " В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своём ученике" #тачки3 #pixaranimation #кинопонравилось
#тачки3 Ровно 11 лет назад на первых тачках Рома уснул в кинотеатре))) Это был его первый поход в кино))) в 1,10 года))), он сидел у папы на руках и заснул))) В кинотеатре Ялты у нас было на троих два билета и два кресла))) А сегодня мы заняли пять кресел))), почти целый ряд в небольшом кинозале Благовещенска, и при просмотре чуть не уснула доча)))... А мультфильм этот замечательный))) всё части)) #времялетитнезаметно #ностальгия #большаясемья #Благовещенск #МояПринцессаСветлана #моясемья
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Маленький полицейский
В сети появилось видео, где ребенок, переодевшись в полицейского, тормозит автомобиль, а далее ведет интересный диалог с водителем. Маленький полицейский сообщает водителю о том, что тот нарушил скоростной режим и требует "права либо деньги". Водитель выбирает второе.
Большинство пользователей соцсетей такое видео позабавило: "а че, так можно было?", "да, умора, хахаха", "красавчик! На мороженку себе заработал, а что ещё в детстве надо-то, кроме него", "Красава пацан. В наше время каждый зарабатывает как умеет."
Однако не все оценили видео положительно.
Жара в Алтайском крае
В регионе в период с 16 по 20 июня ожидается аномальная жара. Максимальная температура воздуха может достигнуть +40˚С.
"Загорать и купаться", "красотень" — радуются такой погоде одни барнаульцы. А другие обсуждают СМС-сообщение от МЧС, в котором вместо 40 °C отображается 40о (телефоны не распознают кодировку градусов).
"А вдруг — РЕАЛЬНО БУДЕТ 400 градусов?!", "Мы все умрёёёёёёём!", "До пляжа далеко, до фонтана близко! Народ купается вовсю!" — продолжают обсуждать новость барнаульцы.
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