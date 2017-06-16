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Россияне в большинстве своем хотят расширить календарь праздничных дат и отмечать День отца, сообщает "Российская газета", ссылаясь на опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Социсследование было проведено 10-11 июня среди 1200 россиян в возрасте от 18 лет. 62% респондентов заявили, что хотели бы отмечать День отца, тем более что День матери уже активно празднуется в стране.
Что же касается даты Дня отца, то 16% опрошенных хотели бы отмечать его в третье воскресенье июня, такое же количество респондентов желают праздновать его в последнее воскресенье октября.
Еще 12% участников исследования полагают, что День матери и День отца должны совпадать и отмечаться в последнее воскресенье ноября. Такое же число респондентов высказывается за назначение праздника на последнее воскресенье февраля.
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