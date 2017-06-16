Следователи на Украине провели задержания по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщает "Интерфакс".
Как уточняет издание, всех, кого задержали, доставили в отделы полиции. Также сейчас по делу об убийстве Вороненкова проходят обыски. Этим занимается Генпрокуратура Украины вместе с полицией. В прокуратуре Киева говорят, что будут комментировать дело, когда появятся какие-либо результаты.
Читайте также: СМИ Украины опубликовали видеозапись убийства Вороненкова
Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков уехал на Украину. Его убили 23 марта в центре Киева. Стрелявший умер в больнице от ранения охранника экс-депутата.
Комментарии