Президент Авраам Линкольн отменил рабство в США в 1862 году. Это было ровно 155 лет назад. Сейчас сложно представить тысячи кораблей европейских колониаторов, которые вывозили из Африканского континента миллионы будущих чернокожих рабов. В дороге выживал один из пяти, остальные могли прожить под властью белых американских хозяев всего несколько лет. Вспоминаем некоторые любопытные факты о непростом явлении.
Рабство имеет тысячелетнюю историю
Понятие рабства существовало несколько тысяч лет. Упоминание этого есть даже в библейских источниках. США – одна из многих стран, где процветало рабство. Активные процессы принуждения к труду "низшей расы" проходили в Азии, Европе.
Домашние рабы — особый класс
В любой системе, и в рабстве в том числе, есть своя иерархия. Самыми привилегированными были домашние рабы, или личные. Они работали только на дому, были освобождены от тяжелого труда в поле. Всегда были при хозяине и более-менее входили в семью.
Африка — главный поставщик
Около 16,5 миллионов человек из Африки было доставлено в США с 1500 по 1900 год. Всего африканский континент потерял около 80 миллионов человек.
Небелые тоже владели рабами
Да, на самом деле чернокожие люди были и рабами, и рабовладельцами. Один из примеров — чернокожий табачный фермер Энтони Джонсон. Он сам был рабом, после освобождения купил ферму, нанял пять слуг, а после по суду доказал право на владение ими. В 1654 году гражданский суд оставил за Джонсоном право на пожизненное использование услуг одного из них.
Рабовладельцами были и индейцы чероки. На рубеже 19 века численность их рабов составляла 600 человек.
Права и свободы
Этого у рабов не было вообще. Раб был имуществом владельца, хозяин мог делать с ним все что угодно и совершенно безнаказанно. Средняя продолжительность жизни раба на плантациях в некоторых районах Юга не превышала шести-семи лет. Они стоили так дешево, что выгоднее их было максимально использовать в короткое время до смерти, чем содержать.
Наказания
За побег рабу отрезали уши, за невыработку — руки и ноги его детей. Рабов били плетками, палками, привязывали к деревьям или бросали в яму и оставляли без воды, еды, на жаре, устраивали на них охоту, вливали в раны горячий воск или сыпали перцем. Нередко до полусмерти негритянок мучили ревнивые жены белых хозяев.
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