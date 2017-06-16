Портал letim-visoko.ru опубликовал фотографии Алтайского тракторного завода, от которого сейчас остались одни руины. Первый трактор сошел с конвейера в августе 1942 года, а в декабре 1943 года на заводе выпустили первую тысячу тракторов.
Рубцовский тракторный завод стал одним из крупнейших центров сельхозмашиностроения в Западной Сибири и крупным промышленным объектом даже в рамках всей страны. Производство начали сокращать в лихие 90-е годы. Процедура банкротства началась в 2007 году, а спустя четыре года завод был окончательно признан банкротом.
Комментарии
Страшно и больно... Сначала заводы, потом пятиэтажки с больничками.....
Да, уж!!! Затянулись лихие девяностые с 2007 по 2011!!!