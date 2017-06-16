Фото: ok.ru
Жители Барнаула жалуются на настоящее нашествие комаров — в редакцию портала Amic.ru с вечера вчерашнего дня поступают многочисленные обращения от читателей с просьбой объяснить усилившуюся активность кровососущих насекомых.
Особенный дискомфорт испытывают жители частного сектора и пригорода, хотя в скверах и парках центральной части города ситуация не лучше.
За разъяснениями наша редакция обратилась к доценту кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидату биологических наук Елене Гуськовой. По ее словам, возросшее количество комаров в данный момент совершенно предсказуемо и объяснимо.
"Количество насекомых сильно возрастает на фоне паводка или дождей — и то, и другое в Алтайском крае имело место быть. Как только погода резко изменилась в сторону потепления, сложились оптимальные условия для увеличения их числа", — отметила собеседница.
На вопрос, когда же ждать спада активности кровососов, Елена Гуськова отметила, что в данном случае проблема будет решена только с наступлением засушливого периода, поскольку даже похолодание в условиях летних температур не будет страшно для комаров.
Обычно в Алтайском крае число насекомых идет на спад примерно в середине июля.
Комментарии
Это что, ещё месяц этих тварей кровососущих терпеть? Ужас!
гастарбайтеры спрашивают? Можно подумать, у нас комаров никогда не было