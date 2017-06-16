Жителей Барнаула приглашают на плантации института садоводства имени Лисавенко для сбора жимолости, сообщают "Вести-Алтай".
Если собирать жимолость для себя, нужно будет заплатить 120 рублей за килограмм. Если собирать для сдачи, то вам заплатят 30 рублей за килограмм.
Специалисты уверяют, что жимолость – очень полезная ягода. В ее состав входят полифинолы, витамин П, который укрепляет капилляры.
Также в институте Лисавенко отметили, что в этом году ягода может быть мельче из-за небольшой засухи. Но тем не менее ее хватит всем. Легкая кислинка говорит о том, что в ягоде много витамина С.
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