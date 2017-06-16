Самолеты из Барнаула в Анапу и обратно начали выполнять полеты в пятницу, 16 июня, из Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова. Об этом сообщают в аэропорту.
На открытии летнего сезона состоялся праздник. Прошло шоу мыльных пузырей, художник рисовал шаржи, музыкант играл на саксофоне. Пассажирам подарили сувениры.
В Анапу полеты выполняет самолет "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "ИрАэро". В лайнер входят 93 пассажира. Полеты выполняют два раза в неделю — в понедельник и пятницу.
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