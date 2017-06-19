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Идти на работу по специальности надо сразу после окончания вуза — Карлин

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края Александр Карлин рассказал о работе власти по трудоустройству алтайских выпускников

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Глава региона Александр Карлин считает необходимым устраиваться на работу по специальности сразу после окончания высшего или среднего специального учебного заведения. Об этом он сказал на медиалоге для журналистов в пятницу, 16 июня.

Первые несколько лет после окончания вуза — важный этап в жизни молодого человека, уверен глава региона.

"Если человек сразу после вуза или колледжа не работает по специальности, то он теряет часть знаний, они не закрепляются в форме навыков и умений. Эта пустота негативно сказывается на его дальнейшем профессиональном жизненном пути", — сказал Александр Карлин.

Губернатор подчеркнул, что администрация Алтайского края занимается этим вопросом еще на этапе поступления школьников в средние специальные и высшие учебные заведения.

Это практика целевых наборов, трехсторонние контракты с потенциальными работодателями, профориентационная работа со школьниками.

"Мы сегодня большое количество специалистов готовим для муниципальных и краевых учреждений, в первую очередь образования, здравоохранения и культуры, на целевой основе", — сказал глава региона.

Нарасхват, по его словам, выпускники Алтайской академии гостеприимства, которая готовит специалистов в сфере туризма и обслуживания.

Показатели трудоустройства по специальности в регионе выше, чем в среднем по России, но пока они не 100%.

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Комментарии

19.06.2017 07:57
parom4ik

Еще бы брали после ВУЗа, да без опыта... А то что то все опыт как минимум 5 лет требуют...

0  0
19.06.2017 07:59
Ксения

Вот прям молодец наш губернатор, а то что работу по специальности найти не возможно, так это ничего страшного же! И всем нужен с опытом работник, а откуда взять то этот опыт

0  0
19.06.2017 08:03
Пионер

Нарасхват, по его словам, выпускники Алтайской академии гостеприимства, которая готовит специалистов в сфере туризма и обслуживания.

Это типа работа в Москве, зарплата высокая, фото в купальниках?

0  0
19.06.2017 08:04
Anton

Nice joke, nice joke...

0  0
19.06.2017 08:13
- гость -

"Нарасхват, по его словам, выпускники Алтайской академии гостеприимства, которая готовит специалистов в сфере туризма и обслуживания." ----------- Неплохо бы было эти слова реальными вакансиями подтвердить. Они каждый год людей набирают, а к концу сентября увольняют. И кому нужна такая работа?

0  0
19.06.2017 08:15
- гость -

Позёрство!

0  0
19.06.2017 08:24
- гость -

С опытом конечно легче найти работу. Но не факт, что денежную. Блат. Удача.

0  0
19.06.2017 08:28
21

Ну и куда податься после политеховского котло- и реакторостроения?
Котельный стараниями Александр-Богданычя обанкрочен...

0  0
19.06.2017 08:49
- гость -

Лицемерие и безответственность! Администрация а теперь правительство так "конкурсы" проводят, что человек без протекции отсеивается без вариантов.

0  0
19.06.2017 08:55
- гость -

Чтобы сие стало правдой, осталось сделать последний шаг - закрыть нахрен все вузы, кроме торговых. Ибо кроме ТРЦ в крае ничего больше не создается, и выпускнику с любым дипломом дорога одна - в продавцы.

0  0
19.06.2017 09:20
- гость -

Если уж в Барнауле нет работы, то что говорить про малые города.
Заводы и фабрики разрушены.
Работы не то что по специальности, вообще нет.
Выживайте как хотите.
И про пенсии забудьте...

0  0
19.06.2017 09:21
- гость -

Не знаю, по-моему, если в голове что-то есть, то найти работу не так уж сложно по профессии. Просто надо во время учебы уже своему работодателю глаза мозолить так или иначе. У меня так и вышло - диплома еще нет, а я уже официально трудоустроена

0  0
19.06.2017 09:22
- гость -

А продавцам тоже требования по возрасту и внешности.
Хорошее место и продавцом по блату только.

0  0
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