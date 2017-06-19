Глава региона Александр Карлин считает необходимым устраиваться на работу по специальности сразу после окончания высшего или среднего специального учебного заведения. Об этом он сказал на медиалоге для журналистов в пятницу, 16 июня.
Первые несколько лет после окончания вуза — важный этап в жизни молодого человека, уверен глава региона.
"Если человек сразу после вуза или колледжа не работает по специальности, то он теряет часть знаний, они не закрепляются в форме навыков и умений. Эта пустота негативно сказывается на его дальнейшем профессиональном жизненном пути", — сказал Александр Карлин.
Губернатор подчеркнул, что администрация Алтайского края занимается этим вопросом еще на этапе поступления школьников в средние специальные и высшие учебные заведения.
Это практика целевых наборов, трехсторонние контракты с потенциальными работодателями, профориентационная работа со школьниками.
"Мы сегодня большое количество специалистов готовим для муниципальных и краевых учреждений, в первую очередь образования, здравоохранения и культуры, на целевой основе", — сказал глава региона.
Нарасхват, по его словам, выпускники Алтайской академии гостеприимства, которая готовит специалистов в сфере туризма и обслуживания.
Показатели трудоустройства по специальности в регионе выше, чем в среднем по России, но пока они не 100%.
Комментарии
Еще бы брали после ВУЗа, да без опыта... А то что то все опыт как минимум 5 лет требуют...
Вот прям молодец наш губернатор, а то что работу по специальности найти не возможно, так это ничего страшного же! И всем нужен с опытом работник, а откуда взять то этот опыт
Нарасхват, по его словам, выпускники Алтайской академии гостеприимства, которая готовит специалистов в сфере туризма и обслуживания.
Это типа работа в Москве, зарплата высокая, фото в купальниках?
Nice joke, nice joke...
"Нарасхват, по его словам, выпускники Алтайской академии гостеприимства, которая готовит специалистов в сфере туризма и обслуживания." ----------- Неплохо бы было эти слова реальными вакансиями подтвердить. Они каждый год людей набирают, а к концу сентября увольняют. И кому нужна такая работа?
Позёрство!
С опытом конечно легче найти работу. Но не факт, что денежную. Блат. Удача.
Ну и куда податься после политеховского котло- и реакторостроения?
Котельный стараниями Александр-Богданычя обанкрочен...
Лицемерие и безответственность! Администрация а теперь правительство так "конкурсы" проводят, что человек без протекции отсеивается без вариантов.
Чтобы сие стало правдой, осталось сделать последний шаг - закрыть нахрен все вузы, кроме торговых. Ибо кроме ТРЦ в крае ничего больше не создается, и выпускнику с любым дипломом дорога одна - в продавцы.
Если уж в Барнауле нет работы, то что говорить про малые города.
Заводы и фабрики разрушены.
Работы не то что по специальности, вообще нет.
Выживайте как хотите.
И про пенсии забудьте...
Не знаю, по-моему, если в голове что-то есть, то найти работу не так уж сложно по профессии. Просто надо во время учебы уже своему работодателю глаза мозолить так или иначе. У меня так и вышло - диплома еще нет, а я уже официально трудоустроена
А продавцам тоже требования по возрасту и внешности.
Хорошее место и продавцом по блату только.