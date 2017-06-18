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"У меня происходит внутренняя перезагрузка" - Тимур Батрутдинов о возрасте

, ИА "Амител"
Один из главных резидентов Comedy Club рассказал. как переживает кризис среднего возраста

Фото ТНТ

Тимур Батрутдинов один из самых ярких и харизматичных резидентов Comedy Club на ТНТ. За свою юмористическую карьеру он примерил множество образов, а выступления дуэтом с Гариком Харламовым буквально разобрали на цитаты. В нашем интервью он рассказал серьезно и не очень о кризисе среднего возраста, моде на юмор и любви к Советскому Союзу.

Корреспондент: Тимур, вы в детстве чем-то выделялись среди других детей?

Тимур Батрутдинов: Я пошел в школу с шести лет, поэтому всегда был младше одноклассников. Меня шпыняли: в портфеле мог найти тряпку, которой вытирают доску, а на стуле кнопку. Тогда я и начал юморить. Осознал свою сильную сторону: мог словесно ответить обидчику так, что к нему прилипала кличка. Одноклассники быстро поняли, что Батрутдинова лучше не трогать.

Корр.: Вам недавно исполнилось 39. Психологи считают, что у современных мужчин пик кризиса среднего возраста с 38 до 42 лет. Почувствовали?

Т.Б.: Да. У меня происходит внутренняя перезагрузка: задумываюсь, кем хочу видеть себя в будущем. Надо меняться или остаться таким, какой сейчас? Копаюсь в себе, анализирую поступки, характер. Ненавижу инерцию, мне важно постоянно открывать в себе что-то новое. Стал размышлять, что оставлю своим детям кроме материального наследства? Хочу, чтобы они смотрели записи программ или фильмов с участием их папы и гордились. В апреле эфирной версии Comedy Club исполнилось 12 лет, и мне радостно, что появилось много молодых ребят, новая "кровь", наша смена. Мы с Харламовым продолжаем эксперименты на ТНТ и в Comedy Club, и в "ХБ". Но во мне живет душа революционера. Поэтому нахожусь в активном поиске самовыражений. Жизнь идет и, возможно, со временем займусь чем-то еще: новым, другим. К примеру, один из моих любимых режиссеров Гиллиам Терри ("12 обезьян", "Воображариум доктора Парнаса") начал снимать в 37 лет, а до этого был участником британской комедийной группы "Монти Пайтон".

Фото ТНТ

Корр.: Какой город вы считаете родным?

Т.Б.: Родным местом считаю город Балтийск Калининградской области. Там прошло все мое детство: детский сад, школа. Но я, как представитель кочевого народа, не имею постоянного места жительства. Мое родное место – Советский Союз. Кроме того, много времени я проводил в Казахстане, у "Эби белэн бабай". К ним я ездил каждое лето. Так что Казахстан тоже для меня

Корр.: Вы с Гариком Харламовым такие же друзья, как и на сцене Comedy Club?

Т.Б.: На самом деле я его ненавижу, вообще не знаю, кто это. Мы как-то пересеклись с ним, и с этого все началось (улыбается).

Корр.: А как родные относятся к вашему творчеству?

Т.Б.: Родители относятся с пониманием. Бабушка даже гордится мной. Я как-то приезжал в Казахстан, будучи уже резидентом Сomedy Club на ТНТ, бабушке мое выступление очень понравилось. Жаль, что дедушка этого не застал.

Корр.: Хотели бы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?

Т.Б.: Я хочу, чтобы мои дети занимались своим любимым делом. Поддержка с моей стороны будет в любом случае. Нужно потенциал в человеке раскрывать, а не навязывать. Ведь по этой причине многие судьбы калечатся. Родители решают заранее за ребенка, какое у него будет будущее. А ведь главное — чтобы он был хорошим человеком.

Корр.: Как вы любите отдыхать?

Т.Б.: Я обожаю серфинг, плавание, путешествия. Люблю горы. Веду активный образ жизни, чего и всем желаю!

Смотрите Comedy Club с понедельника по пятницу в 21:00 на ТНТ

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