Начальника ГБУ района Нагатино-Садовники Эдуарда Коноваленко избили двое мужчин. Нападение было совершено возле дома чиновника, сообщает LIFE.
Коноваленко возвращался домой, когда к нему подошли двое мужчин. Они выкрикнули "Привет тебе, писака!", после чего избили чиновника. Уходя, они сообщили: "Это тебе от татарина".
Коноваленко предполагает, что под "татарином" они имели в виду зампрефекта ЮАО Назыма Юсипова.
Пострадавший чиновник является фигурантом дела и основным свидетелем по факту хищений в префектуре ЮАО. Исходя из его показаний МВД потребовало возбудить дело в отношении сотрудников префектуры и зампрефекта Юсипова.
После инцидента начальник одного из районных столичных ГБУ планирует в ближайшее время попросить взять чиновника под госзащиту.
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