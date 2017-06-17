Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в сально районе Барнаула за 7 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на седьмом этаже высотки на улице Лазурная в "Квартале 2000".
"Отличный дизайнерский ремонт, система охраны и кондиционирования, теплые полы, встроенная мебель, бытовая техника. Развитая инфраструктура. Территория под видеонаблюдением", — отмечает автор объявления.
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Собственник жилья рассматривает вариант обмена.
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