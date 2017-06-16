Жители Барнаула вечером в пятницу, 16 июня, активно потянулись на городской пляж, расположенный на острове Помазкин. На автомобилях, пешком, с детьми, с сумками — кто как может.
Официальное открытие одной из главных городских площадок для купания еще не состоялось — мероприятие назначено на 17 июня. Однако аномальная жара, установившаяся в краевой столице в конце рабочей недели, не дает горожанам удержаться от похода к прохладной водичке. Не останавливает людей даже то, что вода еще не прогрелась до уровня "комфорт" и от нее, как передают с места события, немного попахивает.
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