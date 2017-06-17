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Производство полезного чая с "гормоном счастья" начали в Алтайском каре

, ИА "Амител"
Основным компонентом является выращенная в регионе облепиха

Фото: biggest.su

Полезный чай из ягод облепихи с высоким содержанием "гормона счастья" создали и начали производить в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выпуск чая Golden Mix в порционных стик-пакетах наладили  в научно-производственной фирме "Алтайский букет".

Главным компонентом чая является алтайская облепиха, содержащая более 200 биологически активных веществ и витаминов. Также в состав чая входит уникальный комплекс на основе нанопорошка из коры и побегов облепихи, которые содержат высокую концентрацию серотонина — так называемого "гормона счастья".

Данный продукт был разработан благодаря совместным усилиям биологов  и диетологов.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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