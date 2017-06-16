Жильцы дома в московском Бутове вызвали полицейских из-за того, что на крыше двое молодых людей в возрасте 18 лет устроили вечеринку и громко слушали музыку, сообщает паблик Mash.
Когда к месту инцидента подъезжал наряд ППС, Иван Г. и Сергей А., вместо того чтобы выключить колонки, бросили в стражей порядка гранату. При этом они кричали: "Дави мусоров!"
Полицейские вызвали представителей ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов оцепили двор и приступили к изучению гранаты. Оказалось, что снаряд был учебным.
Юных жителей столицы сначала задержали, однако потом отпустили.
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