Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 95 квадратных метров продают в одном из спальных районов Барнаула за 7,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки на улице Лазурной. "Продам трехкомнатную квартиру в теплом, кирпичном, уютном доме с мебелью и бытовой техникой. Дизайн интерьера создан с применением дорогих материалов в стиле Хай-Тек. Окна выходят на две стороны: с видом на школу и двор", — сказано в объявлении.
Продавец акцентирует внимание на качественной бытовой технике и электронике, имеющейся в квартире.
"Межкомнатные итальянские двери, мебель на кухне, в столовой, в гостиной, в прихожей изготовлены из массива дуба", — также уточняется в сообщении.
Рядом с домом находятся детский сад, школа, бассейн, стадион, игровые площадки, многоуровневые гаражи.
Комментарии
поди ж ты какая дичь! я дубом печь топлю, а тут двери - чать не эбеновое дерево или тик! мне соседка со скидкой берет тракторную телегу 8 кубов за 16тыр, а ели вдвое больше на зиму надо
Красивый интерьер, мне очень понравилось! Про стоимость ни чего сказать не могу.
Я не поклонница этого стиля, но эта квартира мне ОЧЕНЬ понравилась. Все сделано со вкусом, и цветовая гамма хороша.